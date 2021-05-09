ماني يقود ليفربول للحفاظ على آماله في المربع الذهبي

أحرز ساديو ماني هدفا بضربة رأس في الشوط الأول وهز تياجو الشباك في الدقائق الأخيرة ليفوز ليفربول 2-صفر بملعبه على ساوثامبتون ويحافظ فريق المدرب يورجن كلوب على آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول بعيدا للغاية عن أفضل مستوياته، وتدخل الحارس أليسون لإنقاذه عدة مرات. لكن الانتصار رفع رصيده إلى 57 نقطة من 34 مباراة في المركز السادس، بفارق ست نقاط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع وتتبقى له مباراة إضافية.

وقابل ماني تمريرة محمد صلاح العرضية بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 31، بعد ثوان قليلة من إضاعة تشي آدمز الهدف الافتتاحي لساوثامبتون.

وبدت النقاط الثلاث مهددة حتى استقرت تسديدة منخفضة من تياجو في الشباك في الدقيقة 90، وهو هدفه الأول مع ليفربول منذ انضمامه من بايرن ميونيخ قبل انطلاق الموسم الجاري.

وبقي ساوثامبتون في المركز 16، ورغم أنه ما زال لم يضمن حسابيا البقاء في الدوري الممتاز، فإنه يبدو بعيدا عن معركة الهبوط.

ووصف يورجن كلوب مدرب ليفربول الفوز "بالمهم جدا" بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين.

وقال كلوب إن إنهاء الموسم في المربع الذهبي "ليس مستحيلا لكن من الصعب تحقيقه. سنحاول ونرى ما سيحدث".

وما زال ليفربول بطلا من الناحية النظرية بعد هزيمة مانشستر سيتي 2-1 أمام تشيلسي في وقت سابق اليوم، لكنه بدا بعيدا للغاية عن أداء الآلة التي لا تكل الذي قاده إلى اللقب الموسم الماضي.

وكان فريزر فورستر حارس ساوثامبتون الأكثر انشغالا وتصدى لمحاولتين من ديوجو جوتا وصلاح لكن ليفربول بدا مرتبكا في كل هجمة لساوثامبتون وكان محظوظا في عدم اهتزاز شباكه.

ووجد نيثن تيلا نفسه وحيدا في مساحة شاسعة في الجناح الأيمن وانطلق للأمام ثم أرسل تمريرة عرضية منخفضة إلى آدمز الذي بدا أنه سيسجل لا محالة قبل أن يتصدى أليسون لمحاولته.

واستغل ليفربول خروجه من هذا المأزق في الدقيقة التالية عندما أرسل صلاح كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها ماني برأسه إلى الشباك.

وأضاع تيلا فرصة للتعادل قبل الاستراحة عندما سدد مباشرة برأسه في اتجاه أليسون، بينما وضع آدمز الكرة في الشباك لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وتصدى فورستر بصعوبة لتسديدة من جوتا بعد الاستراحة وفي الجانب الآخر كان أليسون محظوظا عندما مرر الكرة مباشرة باتجاه آدمز الذي أطلق تسديدة ضعيفة نجح الحارس البرازيلي في الإمساك بها.

وسجل ماني هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل لكن تياجو حسم الأمور عندما وضع الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى.

وقال تياجو عن آمال ليفربول في المربع الذهبي "تسجيل الأهداف شعور رائع لكن أهم شيء هو النقاط الثلاث. نواصل القتال من أجل معجزة صغيرة".

وأضاف "الباب ما زال مفتوحا ولذلك نحاول المرور منه".