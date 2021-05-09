الرباعية الدولية تعرب عن قلقها لاحتمال إخلاء عائلات من منازلها بالشيخ جراح

جدة - نرمين السيد - أكد مبعوثو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبى، وروسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، قلقهم إزاء احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التى عاشوا فيها لأجيال فى أحياء الشيخ جراح وسلوان فى القدس الشرقية.





وأعلنت الرباعية العربية فى بيان عن معارضتها للإجراءات الأحادية الجانب، التى لن تؤدى إلا إلى تصعيد البيئة المتوترة بالفعل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعرب المبعوثون عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات اليومية والعنف فى القدس الشرقية، ولا سيما المواجهات التى وقعت الليلة الماضية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

ودعت الرباعية الدولية السلطات فى إسرائيل لضبط النفس وتجنب الإجراءات التى من شأنها زيادة تصعيد الموقف خلال هذه الفترة من الأيام المقدسة الإسلامية، وجميع الأطراف إلى التمسك بالوضع الراهن فى الأماكن المقدسة واحترامه.

كما كرر مبعوثو الرباعية الدولية، التزامهم بحل الدولتين المتفاوض عليه، بحسب الوكالة.

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى إصابة 53 مواطنا بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال، الليلة، فى محيط باب العامود وباب الساهرة وحى الشيخ جراح وباب الاسباط وحطة بالقدس المحتلة.