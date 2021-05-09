منتج آهل التمويل 60 الف ريال بدون فوائد وبدون كفيل من بنك التسليف

منتج آهل التمويل 60 الف ريال بدون فوائد، يوفر منتج أهل السعودية لجميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية المتقدمين إلى بنك التنمية الاجتماعية فهو عبارة عن تمويل يخضع إلى كافة الأحكام الشريعة، فيتم تقديم القرض إلى العميل دون أن يتم الحصول على أي فوائد مالية أخرى في المملكة العربية السعودية حيث تم إصدار المنتج فقط من أجل توفير خدمة تقلل من أعباء الحياة في الوقت، فتقدم له تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي متعلق بالراتب الشهري، وهناك بعض الشروط التي يلزم أن يتم تطبيقها من أجل الحصول عليه وهذا ما سنقدم إليكم في ذلك المقال.

شروط للحصول على منتج آهل بالمملكة العربية السعودية:

منتج أهل السعودية واحد من أحد التمويلات التي يوفرها إليكم بنك التنمية الاجتماعية في أرجاء المملكة العربية السعودية ومن أجل الحصول على موافقة لطلب قرض منتج آهل هناك بعض الشروط التي يلزم تطبيقها وسنتحدث عنها وهي كالآتي:

يتم الحصول على منتج آهل بالسعودية بعد توفير كفيل وهذا الطلب ينطبق على جميع الفئات ويستثني منه فقط كلاً من الموظفين في القطاع الحكومي. يتم الطلب للحصول على ذلك المنتج ابتداء من عمر 21 سنة حتى 60 سنة وذلك بع توفير دخل ثابت لا يقل في الشهر عن ألف ريال سعودي. يتم التقديم فقط للحاصلين على الجنسية السعودية. دفع كافة الأقساط الخاصة بذلك المنتج في موعدها دون التأخير من خلال البنك.

أهم مميزات منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية:

يتسم ذلك القرض بالكثير بالمزايا التمويلية وإليكم أهمها: