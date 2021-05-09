الصين: الصاروخ لونغ مارش بي 5 تفكك فوق بحر العرب

قالت السلطات الصينية إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وبحسب التلفزيون الرسمي فقد تفكّك الصاروخ لونغ مارش بي 5 فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

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