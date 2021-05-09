نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 .. نتائج اللوتري الأمريكي 2021 في السودان والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022، يترقب الكثير من المتقدمين من الدول العربية على قرعة أمريكا ٢٠٢١ إعلان أسماء الفائزين على الموقع الرسمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والذي بدأ منذ 8 مايو 2021 في إعلان نتائج اللوتري الأمريكي للعام 2021 والتي تؤهلهم للحصول على الجرين كارد حيث يتم اختيار الفائزين بطريقة عشوائية ، يعيش المتقدمين من السودان حالة من الترقب حول قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا خاصة بعد إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب نهاية 2020 والسماح لحاملي الجنسية السودانية من التقديم عل اللوتري الأمريكي 2021-2022.

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022

العديد من مواطني الدول العربية السودان والمغرب وسوريا و فلسطين و الجزائر قدموا على قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 خلال الأشهر الماضية يوم 7 أكتوبر 2020 وانتهى التسجيل يوم 10 نوفمبر 2020، وكانت قد بدأ الإعلان عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2021 منذ يوم أمس 8 مايو 2021 وسيستمر الإعلان حتى سبتمبر المقبل .

يعد التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا فرصة للعديد من الشباب العربي للسفر والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية أو إكمال الدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية والحصول على الجرين كارد الإقامة الدائمة في أمريكا ، ومن المقرر أن يتم منح 50000 شخص عن طريق القرعة العشوائية فرصة للهجرة لأمريكا ممن استوفوا الشروط عند التقديم .

نتائج اللوتري الأمريكي 2021 في السودان

سمحت الولايات المتحدة الأمريكية للمواطنين في السودان بالتقديم للحصول على اللوتري الأمريكي 2021 بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، برنامج قرعة الهجرة إلى أمريكا بغرض الدراسة أو العمل يقام سنويا للدول المسموح لمواطنيها دخول الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الإقامة الأمريكية الجرين كارد .

رابط نتيجة قرعة أمريكا 2021 -2022

الآن بإمكان جميع المتقدمين من الدول العربية الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2021 قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا للحصول علي الجرين كارد عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والاستعلام عن النتيجة برقم التأكيد وكتابة الاسم واسم العائلة وكتابة تاريخ الميلاد والضغط على استعلام لتظهر النتيجة بالقبول أو الرفض .