انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل الصين تعلن رسميا عن موقع سقوط الصاروخ الصينى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يترقب العالم جميعا أخر تطورات الصاروخ الصينى التائه، حيث من المتوقع دخول الصاروخ الجوى لكوكب الأرض خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يبلغ إرتفاع الصاروخ حاليا بإرتفاع 127 كيلومتر، وبسرعة كبيرة جدا، ويأمل الجميع نزول الصاروخ فى أي محيط من المحيطات نظرا لإحتلال المياه نسبة كبيرة جدا من كوكب الأرض، ويخشى البعض سقوطه فى أى منطقة مأهوله بالسكان .

الصاروخ الصينى التائه أو المعروف بإسم “long march 5B”، هو الصاروخ الذى أطلقته الصين يوم الخميس الماضى، وجاء ذلك فى سعى الصين أن يكون لها محطة فضاء دائمة لها، ولذلك قامت الصين بتجهيز هذا الصاروخ ليحمل الوحدات الأساسية لإنشاء محطة الفضاء الصينية الدائمة بالفضاء، حيث قامت الصين بتجميع الأجزاء الرئيسية للمحطة الفضائية الخاصة بها، وذلك يتم عن طريق إرسال عدة رحلات للفضاء، وتركيب هذا الأجزاء مع بعضها لتكوين المحطة الفضائية الصينية بشكل كامل بحلول عام 2024.

وأضح العلماء أن الأجزاء الرئيسية التى يحملها الصاروخ الصينى، يبلغ وزنها 22 طن، ومن المتعارف عليه أنه بعد فصل الكبسولة عن الصاروخ، تتم بعد ذلك عملية توجيه للصاروخ عن بعد للحرص على سقوط الصاروخ بالمحيط أو أي منطقة غير مأهولة بالسكان .

ونعرض عليكم بث مباشر يوضح مكان الصاروخ الصينى وإرتفاعه الحالى وكذلك سرعته ومساره المحدد بالخريطة، حيث من المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوى لكوكب الأرض خلال اللحظات القادمة .

وصرحت وكالة الفضاء أن الأجزاء التى تم تصنيع الصاروخ الصينى بها قابلة للإحتراق، لأن عند دخوله للغلاف الجوى تحترق اجزاء كبيرة منه، وقد ينفجر بعدها على إرتفاع 35 كيلومتر تقريباً .

تحديث 5:41 ص : وكالة الفضاء الصينية أعلنت سقوط الصاروخ الصينى فوق بحر العرب بعد تفككه وإحتراق أجزاء كبيرة منه بعد دخوله الغلاف الجوى .

عاجل 5:29 ص : وسائل الإعلام الصينيه أن الصاروخ الصينى تفكك فوق بحر العرب، ولازال معلومة غير مؤكدة حتى الان .

عاجل: مركز الفلك الدولى فى اخر التحديثات أن من المتوقع سقوط الحطام على دول عمان وفلسطين والأردن، ومن المحتمل مشاهدة الدول المجاورة لسقوط الصاروخ .