شاومي مي سي سي 9 برو يأتي مع كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية لديها Xiaomi أطلقت هاتفًا ذكيًا جديدًا متوسط ​​المدى Xiaomi Mi CC9 والذي يتميز بالعديد من الميزات البارزة، يأتي Mi CC9 أيضًا بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وهي مشابهة لكاميرا Xiaomi Note 10 Pro، وسيكون تصفح الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو أمرًا ممتعًا في هذا الهاتف حيث يتمتع هذا الهاتف بعرض ملئ الشاشة، عندما يتعلق الأمر بالكاميرا، فإن هذا الهاتف الذكي يتكون من كاميرا سيلفي تتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي رائعة بينما توفر الكاميرا الخلفية صورًا غنية ومفصلة، عندما نتحدث عن المعالج، يتكون هذا الهاتف الذكي من ضاغط قوي، ولديه تكوين رسومات جيد ولتسريع الهاتف، فهو يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وهذه التكوينات المتقدمة تجعل هذا الهاتف الذكي يعمل بسلاسة، يأتي هذا الهاتف بشريحتين وكلاهما يدعم تقنية VoLTE، وللحفاظ على تشغيل هذا الهاتف ليوم كامل، يتمتع هذا الهاتف ببطارية قوية وتكنولوجيا الشحن السريع. وأخيرًا، يعد هذا الهاتف الجديد من شاومي هاتفًا متوسط ​​المدى متميزًا مع العديد من الميزات والتقنيات المتقدمة، سعر شاومي مي سي سي 9 برو بالدولار حوالي 390 دولارًا، يمكنكم الإطلاع على المراجعة الكاملة سعر ومواصفات Mi 11X و Mi 11X Pro.

مقارنة مفصلة بين مواصفات Xiaomi Mi CC9 و شاومي مي سي سي 9 برو

شاشة Xiaomi Mi CC9 Pro

يتكون هذا الهاتف الذكي من مواصفات شاومي مي سي سي 9 من شاشة عرض بانورامية بحجم 6.39 بوصة ويأتي بدقة شاشة 1080 × 2،340 بكسل وبكثافة 403 PPI. يحمي زجاج Corning Gorilla شاشة الهاتف الذكي هذه. توفر شاشة عرض AMOLED رؤية كاملة، ولتعزيز الأمان يتكون هذا الهاتف من مستشعر بصمة مدمج، وقد إطلق شاومي مي سي سي 9 بثلاثة ألوان مختلفة، وهي: أزرق و أسود و أبيض.

الاختلاف الكبير الذي يمكن ملاحظته في حجم شاشة Xiaomi Mi CC9 Pro عند مقارنته بـ Xiaomi Mi CC9 هو أن حجم الشاشة يتم تكبيره وهو الآن يتكون من شاشة 6.47 بوصة بدلاً من 6.39 بوصة جنبًا إلى جنب مع أن Xiaomi قامت أيضًا بتحسين دقة الشاشة Xiaomi Mi CC9 Pro وهذا الهاتف لديه كثافة 398 PPI. بصرف النظر عن هذا، فقد تم إطلاق Xiaomi Mi CC9 Pro بثلاثة ألوان مختلفة جليدي وأسود وأخضر.

كاميرا شاومي مي سي سي 9 برو

عندما يتعلق الأمر بالكاميرا، فهي تحتوي على أخبار جيدة لفارقات الصور لأنها تتكون من كاميرا خلفية ثلاثية بتكوين 48 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل على التوالي، مما يتيح للمستخدمين النقر فوق بعض الصور الرائعة والجميلة. علاوة على ذلك، يسمح هذا الهاتف بالتقاط الصور في أوضاع متقدمة مختلفة مثل الفلاش التلقائي، والتكبير الرقمي، واللمس للتركيز، واكتشاف الوجه، والعديد من أوضاع التصوير المتوفرة أيضًا في شاومي مي سي سي 9، إذا انتقلنا إلى الكاميرا الأمامية، فإن هذا الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل والتي تلتقط صور سيلفي رائعة.

هذا هو أحد الجوانب حيث يمكننا أن نرى التغيير الرئيسي في كلا النموذجين، هذه المرة، عززت شاومي الكاميرا الخلفية حتى 108 ميجابكسل بينما في شاومي مي سي سي 9 كانت 48 ميجابكسل، وتحتوي الكاميرا الخلفية لـ Xiaomi Mi CC9 Pro على 108 ميجابكسل + 20 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين الحصول على بعض الصور الرائعة والمشاهد. علاوة على ذلك، يتكون Xiaomi Mi CC9 Pro من الفلاش الخلفي المزدوج الذي سيساعد على النقر فوق الصور أثناء مراجعة الكاميرا الليلية، ميزة متقدمة أخرى متوفرة في شاومي مي سي سي 9 برو هي أنه يحتوي على تقريب رقمي 50 ×، تقريب بصري 5 ×، إذا تحدثنا عن الكاميرا الأمامية ، فهي نفسها الموجودة في شاومي مي سي سي 9.

الأداء في Xiaomi Mi CC9 Pro

يأتي شاومي مي سي سي 9 برو مزودًا بشريحة Qualcomm Snapdragon 710، ويحتوي على معالج ثماني النواة (2.2 جيجا هرتز ثنائي النواة Kryo 360 1.7 جيجا هرتز Hexa-core Kryo 360). يتكون من وحدة معالجة الرسومات Adreno 616 لتسريع الهاتف، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجا بايت والتي توفر كفاءة مثالية وألعاب استثنائية، عندما نتحدث عن الاتصال، يأتي شاومي مي سي سي 9 بميزات اتصال مختلفة مثل Mobile Hotspot و Wi-Fi و GPS مع A-GPS و Bluetooth و USB Type-C واتصال 4G، تأتي هذه النسخة المحدثة من سلسلة CC9 مزودة بمعالج Qualcomm Snapdragon 730G، بينما يأتي شاومي مي سي سي 9 مع شريحة Qualcomm Snapdragon 710 ويحتوي على معالج ثماني النواة (2.2 جيجا هرتز ثنائي النواة Kryo 360 ،1.7 جيجا هرتزHexa-core ، Kryo 360)، يتكون من وحدة معالجة الرسومات Adreno 618 ولتعزيز الهاتف، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت.

تخزين Xiaomi Mi CC9 Pro

يأتي الهاتف الذكي بمساحة تخزين كبيرة به ذاكرة داخلية تبلغ 128 جيجا بايت والتي يمكن توسيعها بسهولة حتى 256 جيجا بايت من خلال فتحة بطاقة microSD. يأتي شاومي مي سي سي 9 برو بسعة تخزين 128 جيجا بايت، لكن لا يمكن توسيع هذا الهاتف حتى 256 جيجا بايت، وهذا أحد العيوب التي يمكن رؤيتها في هذا الإصدار المحدث من سلسلة CC9.

بطارية شاومي مي سي سي 9 برو

لجعل هذا الهاتف الذكي يعمل لمدة يوم كامل، يتكون شاومي مي سي سي 9 من بطارية Li-ion قوية تبلغ 4030 مللي أمبير في الساعة، هذا الهاتف هو الخيار الأمثل لأولئك الذين يحتاجون إلى هواتفهم الذكية للعمل طوال اليوم، علاوة على ذلك، يساعد هذا الهاتف الذكي أيضًا تقنية الشحن السريع v4.0 التي يمكنها شحن بطارية هاتفك بالكامل في فترة قصيرة جدًا، هنا أيضًا قامت شاومي ببعض التغييرات في سي سي 9 برو وزادت سعة البطارية، يأتي هذا الهاتف بمستوى بطارية 5260 مللي أمبير والذي يدعم أيضًا تقنية الشحن السريع وبحسب الشركة يمكن لهذا الهاتف شحن 58٪ من البطارية داخل فى 30 دقيقة، هذه بعض التغييرات الرئيسية التي لوحظت في Xiaomi Mi CC9 Pro بالمقارنة مع شاومي مي سي سي 9.

استنتاج

وصلنا إلى نهاية مقالتنا، أعلاه قدمنا ​​لك وصفًا مفصلاً عن مواصفات Xiaomi Mi CC9 Pro، هذا هاتف ذكي متقدم متوسط ​​المدى يتكون من العديد من الميزات المفيدة للغاية، فقد قدمنا ​​لك أيضًا الفرق الرئيسي بين شاومي مي سي سي 9 و Xiaomi Mi CC9 Pro، إذن الآن يعتمد عليك أي هاتف يناسب جيبك وشخصيتك، يعتمد الأمر عليك فقط على الهاتف الذي ترغب في شرائه.

الموديل – شاومي مي سي سي 9 برو

الشبكة – 2G 3G 4G 5G

أعلن – 2019، نوفمبر

الوزن – 208 جم

بطاقة SIM – بطاقتي SIM

الشاشة – شاشة لمس تكاثفية AMOLED 16 مليون لون

الحماية – زجاج Corning Gorilla 5

الحجم – 6.47 بوصة

الدقة – 1080 × 2340 بكسل

نظام التشغيل – Android 9.0 ، MIUI 11

مجموعة الشرائح – Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 نانومتر)

فتحة البطاقة – لا

ذاكرة الوصول العشوائي – 6 جيجابايت ، 8 جيجابايت

داخلي – 128 جيجا، 256 جيجا

الكاميرا – خمسة 108 ميجابكسل، 12 ميجابكسل، 5 ميجابكسل، 20 ميجابكسل، 2 م

سيلفي – مفرد 32 ميجابكسل

راديو – نعم

المستشعرات – مستشعرات بصمة الإصبع، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة

البطارية – 5260 مللي أمبير ، بطارية سريعة الشحن 30 وات

الألوان – أخضر، أسود، أبيض

السعر – 390 دولارًا لشاومي مي سي سي 9 برو.

تفاصيل مواصفات هاتف شاومي مي سي سي 9 برو