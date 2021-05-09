58 قتيلا و150 جريحا بتفجير دام في العاصمة الأفغانية

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع السبت في العاصمة الأفغانية كابل، إلى نحو 208 قتلى وجرحى، وفق مسؤولين أفغان.

قال مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، إن عدد قتلى الانفجار، الذي وقع مساء أمس السبت أمام مدرسة في كابل، ارتفع إلى 58، في حين يبذل الأطباء جهودا مضنية لتوفير الرعاية الطبية لنحو 150 مصابا.

وهز الانفجار الذي وقع في حي داشت بارشي، الذي يقع غربي العاصمة الأفغانية كابل ويغلب عليه السكان الشيعة، وفقا لما ذكرته رويترز.

وكان تنظيم داعش استهدف في السابق الأقلية الشيعية في أفغانستان.

وقال شاهد لرويترز إن جميع الضحايا، باستثناء 7 أو 8 أشخاص، هم من طالبات كن عائدات إلى منازلهن عقب انتهاء الدراسة، وفي الوقت الذي كان السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر، الذي يصادف الأسبوع المقبل.

واتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة طالبان بتنفيذ الهجوم، غير أن متحدثا باسم الحركة نفى أي دور لطالبان وقال إن الحركة تندد بأي هجمات على مدنيين أفغان.

وبعيد الهجوم مساء السبت، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان للصحفيين: "للأسف، تم إجلاء 25 شهيدا و52 جريحا من المكان إلى المستشفيات".

ويأتي الانفجار بعد أسبوع من بدء القوات الأميركية الانسحاب التاريخي من أفغانستان، تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكان بايدن قد وعد بإتمام الانسحاب مع الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، التي كانت سببا في توجه القوات الأميركية إلى أفغانستان.