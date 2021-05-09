فيديو .. الصاروخ الصينى يقترب من الأرض ورصده بالعين المجردة فوق لشبونة

جدة - نرمين السيد - ونشر مركز الفلك الدولى فيديو بثاً مباشرًا لمسار الصاروخ الصينى المتوقع سقوطه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقبل قليل قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه فى إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصينى CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوى، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوى للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة .

وأشار معهد الفلك، إلى أن الصاروخ سيدخل فى مجال الغلاف الجوى فى نطاق المدار الموضح فى الخريطة المرفقة والذى يمر90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطى ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندى وصولا للسواحل الأسترالية.

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصينى العملاق "لونج مارش 5 بي"، الخارج عن السيطرة، والذى أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التى ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.

وكان الصاروخ الصينى "لونج مارتش 5" قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وتتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الخارج عن السيطرة حول العالم وفى التالي، رصد مباشر لمسار الصاروخ، وفقاً لما نقل موقع "سكاى نيوز" عن صفحة موقع "سكاى روبوت".