اسكتلندا توجه تحذيرا لبريطانيا حول الانفصال

جدة - نرمين السيد - حذرت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، نظيرها البريطانى، بوريس جونسون، بشأن الاستفتاء الثانى على الاستقلال، قائلة إن "رئيس الوزراء البريطانى سوف يخوض معركة مع الرغبات الديمقراطية للشعب الاسكتلندى إذا حاول منع تصويت آخر".





وأضافت رئيسة وزراء اسكتلندا "لن تنجح.. فالناس الوحيدون الذين يمكنهم تقرير مستقبل اسكتلندا هم الشعب الاسكتلندى". وشددت المسؤولة الاسكتلندية على أن توقيت استفتاء آخر يجب أن يكون شأنًا خاصاً بالبرلمان الاسكتلندى وليس قرارًا لبوريس جونسون أو أى سياسى فى وستمنستر. وتابعة ستورجيون أن شعب اسكتلندا "يجب أن يكون له الحق فى تقرير مستقبلنا عندما تنتهى أزمة فيروس كورونا"، حيث وصفت ذلك بأنه "مسألة مبدأ ديمقراطى أساسي".

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