عاجل.. اندلاع حريق فى مصفاة حمص السورية

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، صباح اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير فى مصفاه "حمص" للنفط.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، صباح اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير فى مصفاه "حمص" للنفط. وبحسب الوكالة السورية، فأنّ فرق الإطفاء يعمل على إخماد الحريق الذى نشب بوحدة تقطير 100، نتيجة تسريب من إحدى المضخات.

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