إثيوبيا تتجه لتأجيل الانتخابات الداخلية للمرة الثانية فى عام واحد

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير إعلامية، أمس السبت، عن توجهات فى الحكومة الإثيوبية لتأجيل عملية التصويت للانتخابات الداخلية المقرر إجراؤها فى 5 يونيو المقبل، وذلك للمرة الثانية فى أقل من عام بسبب صعوبات فى تسجيل الناخبين.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت بيرتوكان ميديكسا، رئيسة هيئة الانتخابات الوطنية فى إثيوبيا، أمس السبت، إنه تم تسجيل نحو 31.7 مليون ناخب فى البلاد التى تضم نحو 110 مليون شخص. وفى تصريحات للصحفيين من العاصمة أديس أبابا، قالت ميديكسا: "سنحاول ضغط العمل المتبقى بين تواريخ ضيقة، وإذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، فهناك إمكانية للتأجيل".

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