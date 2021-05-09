إصابات كورونا حول العالم تتخطى 157 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 157 مليونا و690 ألفا و329 حالة.
وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، بأن إجمالى الوفيات بالعالم جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و283 ألفا و48 حالة.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 93 مليونا و709 آلاف و32 شخصا.
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