الأسطول الأمريكى الخامس يصادر شحنة أسلحة مجهولة فى بحر العرب

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال الأسطول الأمريكى إن طراد الصواريخ الموجهة "يو.إس.إس مونتيرى" صادر شحنة الأسلحة المشار إليها، والتى "ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بى.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية".
وفى بيان، أضاف الأسطول الذى يقع مقره فى البحرين، أن الشحنة ضمت أيضًا أدوات رؤية متقدمة، لافتًا إلى أن الشحنة فى حيازة السلطات الأمريكية حاليًا، فى حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.
كما جاء فى البيان أنه "بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه".
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