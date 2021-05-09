إيطاليا تقرر السماح لمصطافى الاتحاد الأوروبى بالدخول إليها دون حجر صحى

وفى تصريحاته، قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دي مايو، إن المسافرين من أوروبا الذين تم تطعيمهم بالكامل يجب أن يسمح لهم بدخول البلاد بسهولة أكبر اعتبارًا من منتصف مايو الجارى.
وأضاف دى مايو، أنه وبالتعاون مع وزير الصحة، يعمل على إلغاء "الحجر الصحى المصغر لمواطنى الاتحاد الأوروبى والبريطانيين والمسافرين من إسرائيل الذين أظهروا نتائج سلبية أو تم تطعيمهم أو تعافوا من مرض كوفيد 19".
ومازالت إيطاليا تطلب من الزوار القادمين من دول الاتحاد الأوروبى تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل السفر، ويجب أن يكونوا فى الحجر الصحى فى البلاد لمدة 5 أيام، ثم إجراء اختبار ثان لكورونا.
ونوه دى مايو إلى ضرورة تخفيف القواعد الخاصة بالزائرين من الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل، وكتب: "السياحة هى لبنة مهمة لبداية جديدة فى إيطاليا".
وكانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا انخفضت فى إيطاليا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع تطعيم نحو 27% من الشعب الإيطالى ضد الوباء.
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