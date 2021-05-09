الصحة العالمية: المتحور الهندى أكثر عدوى مقارنة بالنسخة الأصلية لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت كبيرة العلماء فى منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا تعد أكثر عدوى وفتكاً كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.





وقالت سواميناثان، إن " النسخة المتحورة (بى واحد 617) التى اكتشفت فى الهند للمرة الأولى فى أكتوبر الماضى، هى حتماً أحد العوامل الأساسية فى تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة فى ثانى أكبر بلد فى العالم من حيث عدد السكان".

وأضافت أن "منظمة الصحة العالمية تصنف هذا المتحور ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس لأنّ قدرته على التفشى أكبر وكذلك قدرته على تخطى الدفاعات التى توفرها اللقاحات، كما أن معدل الوفيات التى تسجل لدى الرضى الذى يصابون به هى أعلى منها لدى المرضى الذى يصابون بالنسخة الأصلية".

وأوضحت أن هناك طفرات لهذا المتحور تزيد من معدلات انتقال العدوى، ويمكنها أن تجعله أيضاً مقاوماً للأجسام المضادة التى اكتسبها الجسم سواء من خلال التطعيم أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية.