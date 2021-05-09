تستمر شهرا.. جيش الاحتلال يطلق أكبر مناورة عسكرية فى تاريخه

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للقناة الـ13 الإسرائيلية، تحاكى هذه المناورة شهرًا من الحرب على جميع الجبهات من الشمال إلى الجنوب، وستحاكى حربًا شاملة ضد حزب الله وحماس، مع إطلاق مكثف للصواريخ من جميع الساحات على الجبهة الداخلية.
وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "القدس"، فإن هذه المناورة كان مخططًا لها مسبقًا، وستستمر لمدة شهر واحد، مضيفة أن الجيش الإسرائيلى سيبقى حالة التأهب تحسبًا لأى سيناريو.
كما أشارت الصحيفة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى أفيف كوخافى، قرر عدم إلغاء أو تأجيل هذه المناورة على الرغم من التوترات فى القدس والساحة الفلسطينية.
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