مسلحون يقتلون 12 من الشرطة النيجيرية

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول بالحكومة المحلية فى ولاية أكوا إيبوم، إن "مسلحين قتلوا 5 من رجال الشرطة وامرأة مدنية خلال هجوم فى الصباح الباكر على مقر للشرطة فى أودورو إيكبى، عاصمة الولاية".

وأشار رئيس الحكومة المحلية، إسرائيل أدايسين، إلى أن أكثر من 40 مسلحًا هاجموا مركز الشرطة فى حوالى الساعة 02:45 صباحًا بالتوقيت المحلى للبلاد، حيث أضرموا النار فى عدد من سيارات الشرطة.

ووفقًا للمصادر المحلية، وقع الهجوم بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل فى ولاية ريفر المجاورة، ومقتل 7 من رجال الشرطة فى بورت هاركورت، عاصمة الولاية.

وقال متحدث باسم الشرطة النيجرية، إن "مسلحين هاجموا نقطة تفتيش للشرطة ومركزين للشرطة فى ساعة متأخرة من ليل الجمعة إلى صباح السبت".