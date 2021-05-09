كورونا يواصل توحشه بالهند.. وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ22 مليوناً

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، تسجيل 403 آلاف و738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الاصابة بالفيروس 22 مليون و296 ألفاً و414 حالة.





وبحسب الوزارة، تم تسجيل 4092 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 242 ألفاً و362 حالة. ويعد اليوم هو رابع يوم على التوالى تتجاوز فيه حالات الإصابة اليومية بالفيروس فى الهند 400 ألف حالة.

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