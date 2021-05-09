تواصل عمليات النزوح على الحدود العراقية بسبب الانتهاكات التركية

أدت العمليات العسكرية التركية على الحدود العراقية إلى نزوح أغلب سكان المناطق الحدودية إلى مناطق مجاورة في محافظتي دهوك ونينوى.

وقال مواطنون من قرية جلك على الحدود، إن نحو 400 عائلة يمثلون سكان القرية نزحوا هربا من العمليات العسكرية التركية في المنطقة التي تسببت في ترويع السكان.

وأفاد مراسلنا من أربيل بأن العمليات العسكرية التركية التي انطلقت قبل أكثر من أسبوع تسببت في أحدث موجات النزوج في القرى على الشريط الحدودي، وكانت آخر القرى هي قرية جلك التي نزح سكانها بشكل كامل، وهي ثاني قرية خلال شهرين تتعرض للنزوح بشكل جماعي بعد قرية “كيسدا”.

وأشار إلى أن المروحيات والمقاتلات التركية تنفذ قصف متواصل فوق سماء تلك القرى وعلى سفوح الجبل القرية مما يتسبب في هرب السكان، وطالب عدد من السياسيين والأحزاب تركيا بالتوقف عن تلك العمليات خاصة في المناطق المأهولة بالسكان، وتصفيه خلافتها مع حزب العمال الكردستاني داخل حدودها وليس داخل الأراضي العراقية.

وأكد مراسلنا أن وضع الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان أضعف من اتخاذ موقف أو مواجهة الترسانة والقوى التركية داخل الأراضي العراقية، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 35 موقع يتواجد فيه الجيش التركي داخل الأراضي العراقية منذ بدء العمليات العسكرية قبل عام، وتستمر تركيا تعزيز قواتها داخل العراق.