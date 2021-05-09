إصابة 10 فلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال على المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.
يشار إلى أن نحو 100 ألف مصلٍ أدوا شعائر إحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى رغم كل محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلى منعهم من ذلك.
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