بعد سقوطه.. وكالة الأنباء الصينية تنشر صورا جديدة للصاروخ

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة، فى بيان منذ قليل، "دخل حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الصينى الحامل "لونغ مارش-5بى واى2"، إلى الغلاف الجوى مجددا فى الساعة 10:24 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين).

وأضافت أن "الغالبية العظمى من الحطام احترقت أثناء إعادة الدخول، وسقطت بقية الحطام فى منطقة بحرية مركزها عند التقاء خط عرض 2.65 درجة شمالا وخط طول 72.47 درجة شرقا".

وكان الصاروخ الصينى، قد انطلق من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبى الصين يوم 29 أبريل الماضي.