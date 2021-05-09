وزارة تربية الإقليم موعد الامتحانات وانتهاء العام الدراسي2021 كردستان

وزارة تربية الإقليم موعد الامتحانات ، وانتهاء العام الدراسي الحالي 2021م ، كما تم إعلانه اليوم الأحد الموافق 9 من شهر مايو لعام 2021م، الموافق 27 من شهر رمضان للعام 1442هـ، من قبل وزارة التربية في إقليم كردستان بجمهورية العراق، في تصريح لوزير تربية الإقليم، آلان محمد السعيد خلال مؤتمر صحفي، بحضور وكالة الأنباء العراقية واع، أنه بعد إجازة عيد الفطر المبارك، سوف تفتح المدارس مرة أخرى مباشرةً، وسيتم تقييم الأوضاع الصحية، وفق ما ستعلنه وزارة الصحة العراقية، بالرغم من التأكد من أن الوضع الصحي والمؤشرات الصحية حاليًا أصبحت أفضل، موضحًا من خلال تصريحه أن العام الدراسي الحالي سوف ينتهي في أول أيام الصيف، وبعدها مباشرةً موعد بدء الامتحانات النهائية لهذا العام، لمراحل الأول الابتدائي، والخامس الإعدادي.

وزارة تربية الإقليم موعد الامتحانات

والجدير بالذكر أن وزير تربية الإقليم، في إقليم كردستان آلان محمد السعيد، قد أعلن في وقت سابق، أن الوزارة تسعى في فتح المدارس والمعاهد، التابعة لوزارة تربية الإقليم، بعد إجازة عيد الفطر المبارك 1442هـ مباشرة، بالرغم من التخوف من انتشار فيروس كورونا، في حال عدم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، أو التهاون فيها، لذا استدعى الأمر ضرورة انتظار القرار الرسمي الصادر، من وزارة الصحة العراقية، قبل تفعيل ما تسعى له وزارة تربية الإقليم.

تخوف وزارة التربية من نموذج الهند

والجدير بالعلم أن خلال المؤتمر الصحفي اليوم، الذي تم نقله عبر وكالة واع، أعلن فيه وزير التربية، عن موعد بدء الامتحانات النهائية، وانتهاء العام الدراسي الحالي 2021م، قد أعرب أن تخوفه من تكرار نموذج الهند، بخصوص جائحة كورونا، وأكد على ضرورة الإلتزام من الطلاب والطالبات، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، أثناء تأديتهم امتحانات نهاية العام الدراسي، بالرغم من أن المؤشرات الصحية، الصادرة في الوقت السابق من الصحة العراقية، تؤكد على أن الوضع الصحي بالإقليم تحت السيطرة، وأنه بأفضل حال، إلا أنه للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والطالبات وأهالي الإقليم، بات من الضروري انتظار التقييم الصحي.