لمدة شهر.. إسرائيل تجري "المناورات الأكبر" بتاريخها

يجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية هي الأكبر في تاريخه، ستحاكي وقوع حرب على عدة جبهات، فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية في غزة بالقول إن الرد سيكون قويا على عمليات إطلاق النار من القطاع.
وستتدرب القوات الإسرائيلية لمدة شهر على سيناريوهات قتالية على جميع الجبهات: الشمالية والجنوبية والضفة الغربية، وفق ما أفاد مراسلنا.
وستشارك في هذه المناورات كل أذرع الجيش الإسرائيلي، من سلاح الطيران إلى الدفاع الجوي، وسلاح البحرية، وسلاح المدرعات وجيش المشاة.
وتحاكي التدريبات شهراً كاملاً من القتال على كل الجبهات من الشمال على حدود لبنان والجولان المحتل، إلى الجنوب وحدود قطاع غزة، بالتزامن مع التعامل مع إطلاق صواريخ من كل الجبهات، بما في ذلك من دول لا تربطها حدود مشتركة مع إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة: سنحافظ على حرية العبادة، لكننا لن نسمح لأي جهة متطرفة بزعزعة النظام بالقدس.
وتوعد نتانياهو حركة حماس والفصائل في غزة بالقول: "إسرائيل سترد بقوة على أي إطلاق نار من قطاع غزة".
في القدس
يشار إلى أن القوات الإسرائيلية عززت من انتشارها في شوارع القدس القديمة خلال الساعات الأخيرة، وذلك في أعقاب اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الاسرائيلية، بعد منع قوات الاحتلال لحافلات المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وأدت المواجهات إلى سقوط أكثر من 60 مصابا في محيط الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس.
كما يشهد حي الشيخ جراح في القدس مواجهات واشتباكات منذ أيام، وذلك على خلفية محاولة مستوطنين إسرائيليين طرد عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها.
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