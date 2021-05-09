فيديو.. اللحظات الأولى لسقوط حطام الصاروخ الصينى فى المحيط الهندى

جدة - نرمين السيد - وأكد مسؤولون أمريكيون، أن بقايا صاروخ "لونج مارش" الصينى سقطت من الغلاف الجوى للأرض فوق المحيط الهندى، شمال جزر المالديف، وتحطم الصاروخ عند عودته، والذى وقع فى الساعة 10.14 مساءً بالتوقيت الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، وسقط فى المحيط.
ومن المقرر أن يتبع الصاروخ 10 مهام أخرى لإكمال المحطة، كانت صواريخ Long March 5 جزءًا لا يتجزأ من طموحات الصين الفضائية على المدى القريب - من تسليم الوحدات وطاقم المحطة الفضائية المخطط لها إلى إطلاق المجسمات الاستكشافية إلى القمر وحتى المريخ.
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