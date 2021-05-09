بوتين: روسيا ستدافع بحزم عن مصالحها

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتى على ألمانيا النازية، اليوم الأحد، أن روسيا ستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية، منددًا بعودة العالم إلى أيديولوجيات العنصرية والخوف من روسيا.





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