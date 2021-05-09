كم الباقي على صرف حساب مواطن شهر رمضان 1442

كم الباقي على صرف شهر رمضان1442، يتسـأل الكثير المستفيدين من دعم حساب مواطن عن موعد نزول حساب مواطن لشهر رمضان، وهل سيتم الصرف قبل حلول أيام عيد الفطر المبارك، هذا الدعم يعتمد علية الكثير لتلبية الاحتياجات الخاصة لديهم، سنوضح لكم عبر موقعنا ثقفني.

موعد صرف حساب مواطن، حساب مواطن دعم مقدم من خلال وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية إلى فئة محددة من شعبها، لتقديم الدعم المالي وتم تحديد عدة شروط يجب توافرها حتى يستطيع الاستفادة من الدعم المقدم، وتقديم ما يثبت توفر الشروط.

كم الباقي على موعد صرف شهر رمضان

تم تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي بناءا على أيام الأسبوع، يوم محدد خلال الشهر هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إذا كان تاريخ نزول الضمان الاجتماعي يوم الجمعة فإنه يتم إيداع الضمان الاجتماعي يوم الخميس، وإذا كان موعد صرف الضمان الاجتماعي يوم السبت فإنه يتم إيداع الضمان يوم الأحد لإن يوم الجمعة والسبت إجازة رسمية، أيام الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى يتم تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي في أغلب الأحيان، متى ينزل حساب مواطن رمضان، تزداد عمليات البحث عن الموعد، هو اليوم العاشر من شهر مايو الموافق يوم الاثنين و28 من رمضان، وسيتم الصرف في الموعد دون تأجيل لأنة يوم عمل وليس عطلة أو جازة رسمية.

شروط استحقاق حساب مواطن

سنبدأ أولا بتوضيح المقصود من الأهلية وهى المعايير و الشروط التي لابد من توفرها للمتقدم ليصبح مؤهلا للاستفادة من برنامج حساب مواطن.

الإقامة في السعودية( الإقامة داخل حدود المملكة ولاكن غير مسجون أو في احد مراكز الإيواء الحكومية).

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

توافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد مع البيانات المتوافرة لدى الإدارة.

هناك عدة عوامل تؤثر على مبلغ الاستحقاق المقدار من قبل الدعم الذي سيتم صرفه للمتقدم و أسرته بناء على حالته مثل.

عدد أفراد الأسرة. أجمالي دخل الأسرة. أعمار التابعين.

كما تم تحديد شروط من قبل حساب مواطن لا استفادة الشخص المستقل.