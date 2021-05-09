موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ورابط الإستعلام عنها ، المساعدة المقطوعة أحد أهم برامج الدعم التي تم إنشائها خلال سنوات قليلة ماضية، فهى دعم مالي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للعديد من الأسر محدودة الدخل و التي ليس لديها مصدر دخل ثابت ، و أصحاب المهن ذات الدخل المنخفض وليس لديهم القدرة على تلبية إحتياجاتهم كمصدر دخل أساسي لهم، ويتم منحها سواء للمواطنين المشمولين في معاش الضمان الإجتماعي أو غيرهم، و تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالإشراف على البرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، و يتم تحديد الفئات المُستحقة للدعم والذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، على أن تكون الأولوية للأسر الأكثر إحتياجًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقي لتوفير حياة كريمة لهم.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442

تزداد عمليات البحث من قِبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442ه‍، لكن لم تقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية بالإعلان رسميًا عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442ه‍ حتى الأن.

رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية

لقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رابط إلكتروني يُمكن للمواطنين من خلاله الإستعلام عن المساعدة المقطوعة و جميع المعلومات الخاصة بها، ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية

الدخول على الموقع الرسمي ل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

. الضغط على الإستعلام عن المساعدة المقطوعة من بين الخدمات المُتاحة.

يقوم المُستعلم بإدخال رقم الهوية الخاصة به و كذلك رمز التحقق المرئي.

الضغط على الإستعلام لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة مثل موعد صرفها و مدى استحقاق المواطن من عدمه.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الضغط على الإستعلام عن المساعدة المقطوعة.

يقوم المُستعلم بإدخال رقم الطلب الخاص به بشكل صحيح في الخانة المُخصصة له.

الضغط على الإستعلام ليظهر للمُستعلم جميع التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

أن لايقل عُمر المُتقدم لطلب الحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عامًا.

أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية أو أجنبي متزوج من سعودية أو أجنبية متزوجة من سعودي.

أن لا يكون لديه سجل تجاري أو يمتلك أي عقارات.

يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة على حسب عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للأسرة على أن يكون الحد الأقصى للمساعدة 30000 ريال سعودي.

رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلبالشروط اللازم توافرها للحصول على المساعدة المقطوعة