رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي // موقع وزوارة التربية والتعليم المصرية // استعلام عن نتيجة 2 ثانوي

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ألترم الثاني للعام الدراسي 2020/2021، نتيجة أختبارات شهري مارس وأبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من أكثر الموضوعات التي يتم عليها بحث خلال هذه الساعات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أنهت كافة أعمال التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات، وسوف ترفع النتائج عبر رابط الوزارة الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة، كي يستطيع الطلاب الدخول بكود الطالب والاستعلام عن النتيجة بسهولة، وكانت الوزارة قد شددت على عدم الذهاب إلي مقار المدارس لمعرفة النتيجة، وقالت أنها ستوفرها إلكترونياً حرصاً على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي ألترم الثاني

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عقدت أختبارات التقيم العام للفصل الدراسي الثاني، والذي قررت الوزارة تقديمه ليعقد في شهر إبريل بعد أن كان محدد له أن يعقد في شهر مايو بعد إجازة عيد الفطر، بعد تذايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والآن الطلاب ينتظرون رفع النتيجة عبر رابط وزارة التربية والتعليم، ولم تعلن الوزارة الموعد الرسمي لإعلان النتيجة حتى الآن، ونحن سنقدم لكم الموعد الرسمي حال إعلانه من قبل الوزارة.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم النقر على أيقونة تحديد الصف الدراسي واختيار الصف الثاني الثانوي.

تسجيل الرقم التعريفي كود الطالب.

الضغط على زر عرض النتيجة سوف يتم عرض كافة تفاصيل النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانويوزارة التربية والتعليم المصرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين لن يوفقوا في أجتياز أختباري شهري مارس وأبريل، سوف يعقد لهم أختبار تكميلي نهاية الشهر الجاري شهر مايو بعد أجازة عيد الفطر المبارك، وقالت أنه سوف يكون الاختبار بحد أقصى 3 مواد في اليوم، ومن لم يجتاز الاختبار التكميلي سوف تعقد لهم الوزارة أختبار دور ثاني خلال شهر أغسطس المقبل، لإتاحة الفرصة لهم مرة ثالثة والهدف من كل هذه الاختبارات هو كسر حدة الخوف والرهبة من الامتحانات، وحصول الطالب على أكثر من فرصة وسوف يحتسب له في النهاية أعلى درجة حصل عليها في الاختبارات الثلاثة.