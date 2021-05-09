إعلام إسرائيلى: حريق فى عسقلان بعد سقوط بالونات غزة الحارقة

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن حريقًا اندلع فى مدينة عسقلان إثر سقوط بالونات حارقة، حيث كثف النشطاء من إطلاق هذه البالونات باتجه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلى، خلال الساعات الماضية، احتجاجا على أحداث القدس.





وكانت مجموعة "سواعد الانتفاضة" أعلنت، أمس السبت، النفير العام فى كل مناطق فلسطين، وعلى امتداد السلك الزائل شرق قطاع غزة. وقالت المجموعة فى بيان لها، إن وحدات البالونات بدأت منذ الساعة الواحدة فجر السبت بإطلاق عشرات البالونات نحو مستوطنات الاحتلال الإسرائيلى فى محيط قطاع غزة، وهى الوحدات التى تشكلت بعد عدة أشهر من انطلاق مسيرات العودة عام 2018 فى قطاع غزة. وتواصلت المواجهات العنيفة بين المصلين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية فى المسجد الأقصى، منذ يوم الجمعة.

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