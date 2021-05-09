فيديو.. جلسة طارئة للبرلمان العربى لمناقشة انتهاكات إسرائيل بالقدس

جدة - نرمين السيد - وافقت هيئة مكتب البرلمان العربى على عقد جلسة طارئة للبرلمان العربى، اليوم الأربعاء بالقاهرة، وذلك لمناقشة الانتهاكات المستمرة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطينى، فضلًا عن التهجير القسرى لأهالى حى الشيخ جراح فى مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.





وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، أن عقد هذه الجلسة الطارئة، يأتى انطلاقا من قيام البرلمان العربى بمسئوليته القومية فى نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى ووقف الجرائم المستمرة التى تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطينى، ودعم كافة حقوقه، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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