عاجل.. انفجار هائل فى ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السورى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة، إن الناقلة تم تفريغها سابقًا، ولم تكن تحمل على متنها أى من المواد النفطية أثناء الانفجار، مرجحًا أن سببه يعود إلى عمليات صيانة مستمرة تجرى على متنها منذ مدة، عقب تفريغها على الساحل السورى.

وأشارت إلى أن الناقلة التى ترسو فى عمق الشواطئ السورية، هى ذاتها شهدت قبل أيام نشوب حريق أثناء عملية تفريغ حمولتها من شحنة نفط وصلت إلى البلاد، عبر مصب ميناء بانياس، لافتة إلى أن المعلومات المتوافرة حتى الآن تفيد بعدم وجود إصابات جراء انفجار اليوم.