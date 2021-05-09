جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة، إن الناقلة تم تفريغها سابقًا، ولم تكن تحمل على متنها أى من المواد النفطية أثناء الانفجار، مرجحًا أن سببه يعود إلى عمليات صيانة مستمرة تجرى على متنها منذ مدة، عقب تفريغها على الساحل السورى.
وأشارت إلى أن الناقلة التى ترسو فى عمق الشواطئ السورية، هى ذاتها شهدت قبل أيام نشوب حريق أثناء عملية تفريغ حمولتها من شحنة نفط وصلت إلى البلاد، عبر مصب ميناء بانياس، لافتة إلى أن المعلومات المتوافرة حتى الآن تفيد بعدم وجود إصابات جراء انفجار اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. انفجار هائل فى ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.