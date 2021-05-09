مسابقة الحلم MBC موعد سحب الجائزة الكبرى 2021 بقيمة 500.000 دولار مع مصطفى الاغا

مسابقة الحلم MBC اقترب موعد سحب الجائزة الكبرى بقيمة نصف مليون دولار مع الإعلامي مصطفى ألاغا والتي تحدد لها يوم 15 مايو 2021، ويقوم شركة أم بي سي من خلال تطبيق الحلم وموقعها الالكتروني ببيان تفاصيل مسابقة الحلم وكيفية الاشتراك بها، وأرقام الاشتراك في المسابقة بحسب البلد التابع لها المتسابق، كما شرحت كيفية تعزيز فرصتك في السحوبات للفوز بالجائزة القادمة.

مسابقة الحلم MBC

تقوم المسابقة على الاشتراك الذي يبدأ بخطوات سهلة وبسيطة سواء للاشتراك بالمسابقة:

ارسل رسالة نصیة تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve” وذلك على الرقم المختصر بحسب الرقم التابع للشركة الخاصة برقم هاتفك على الرقم الرديف لدولتك، وسيأتي لك رسالة بالإجابة عليها تصبح مشتركا في المسابقة.

الاشتراك عن طريق تطبيق الحلم وهذا من السهولة التعامل معه على هاتفك ويتم تسطيبه من خلال متجر التطبيقات لتنزيله ثم التسجيل برقم هاتفك المحمول وتأكيد بيانات اشتراكك، وسيأتي لك عملات رقمية في التطبيق تمنحك المشاركة في المسابقة عن طريق التطبيق، ثم ترسل لك أسئلة بالإجابة عليها تزداد فرصتك في السحوبات بالجائزة القادمة.

ما هو الاشتراك اليومي المتجدد لمسابقة الحلم

تقوم مسابقة الحلم MBC على اشتراك المتسابق في المسابقة، ويمكنه الاشتراك اليومي التلقائي من خلال إرسال رسالة نصية بها عبارة “انضم” أو “join” على الرقم المختصر الخاص ببلدك واختيار واختياة مزود الخدمة لهاتفك المحمول، ويرسل لك أسئلة يومية وتؤهل لكل سحوبات الحلم القادمة.

أرقام الاشتراك في الجائزة الكبرى 500 ألف دولار

نقدم لكم تفاصيل ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم MBC التي وضعتها عبر موقعها الالكتروني لراغبي معرفة كيفية الاشتراك في المسابقة على المسابقة الكبرى والتي يحين موعدها يوم 15 مايو 2021 م.

كما نرى من القائمة أن ارقام الاشتراك في المسابقة للحصول على الجائزة الكبرى وقيمتها 500.000 دولار أمريكي تحتوي على:

اسم الدولة

شركة الاتصالات

الرقم الخاصة بمشغل الشركة للاشتراك

وسيلة التواصل رسالة SMS

تكلفة الرسالة يوميا

كيف تفوز في مسابقة الحلم

لكي تعرف كيف تفوز في المسابفة عليك بتفعيل فرصتك في جميع السحوبات وذلك من خلال الإجابة على سؤال في فترة التأهل للسحب بشكل صحيح، وكل إجابة صحيحة تمنحك فرصة للتأهل ويضاف إلى رصيدك، وفي حالة الإجابة الخاطئة فلن تخصم من نقاط فرصك للتأهل، ويتم معرفة نقاط فرصة من إرسال رسالة نصية بها كلمة “score” على الرقم الخاص ببلدك.

بذلك قدمنا لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم MBC وكذلك قائمة بها أرقام الاشتراك لدخول سحوبات الجائزة الكبرى 500.000$ ينتظرها آلاف المشتركين.