الجيش اليمنى يكبد ميليشيا الحوثى خسائر كبيرة فى كمين جنوب الجوف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سبتمبر.نت" اليمنى، استدرجت قوات الجيش الوطنى اليمنى مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، فى جبهة الجدافر، قبل أن تباغتها بهجوم أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا.
وبحسب الموقع، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية، استهدفت بها مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، ما أسفر عن تكبيدها خسائر بشرية وفى العتاد.
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