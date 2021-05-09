كوريا الجنوبية توقع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية الإسرائيلية فى بيان عبر البريد الإلكترونى، إن الاتفاقية ستعفى الواردات من الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن تزيد التجارة بشكل كبير بين البلدين.

وأشارت الوزارتان إلى أن كوريا الجنوبية ستكون أول دولة فى آسيا تبرم اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن وزيرى الخارجية والاقتصاد الإسرائيليين سوف يزوران كوريا الجنوبية هذا الأسبوع للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وإجراء محادثات مع نظرائهما.

وحسبما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت الوزارة فى سيول، إن وزير الخارجية الإسرائيلى جابى أشكنازى، ووزير الاقتصاد عمير بيريتس، سوف يصلان غدًا الإثنين، فى زيارة تستغرق 4 أيام، وتشمل محادثات مع وزير الخارجية الكورى الجنوبى تشونغ إيوى يونغ، ووزير الصناعة مون سونغ ووك، ووزير التجارة يو ميونغ هى، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

كما أشارت الوزارة الكورية الجنوبية، إلى أنه من المتوقع أن تكون زيارتهما فرصة "لتقوية الاتصالات رفيعة المستوى وتعميق العلاقات الودية والتعاونية بين البلدين قبل الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية التى تحل العام المقبل".