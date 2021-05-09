الهند تمدد حظر التجول فى إقليم كشمير بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "أنديا تى فى" الهندية، إنه كان من المقرر أن ينتهى حظر التجول المفروض فى جميع مقاطعات الإقليم البالغ عددها 20 مقاطعة غدا الإثنين، إلا أنه تقرر مد الحظر لمدة 7 أيام، فيما أكدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإقليم أن الحظر المفروض من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السابعة صباحا سيطبق بشكل صارم، ويستثنى منه بعض الخدمات الأساسية.

وقد سجل إقليم كشمير أمس السبت 4.788 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع عدد المصابين إلى 211 ألفا و742 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات فى إقليم إلى 2.672 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.