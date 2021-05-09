روحانى يعلن التوافق على رفع العقوبات عن إيران خلال مفاوضات فيينا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أنه تم التوافق خلال المفاوضات فى فيينا على رفع جميع إجرءات الحظر الرئيسية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، لافتًا إلى استمرار المحادثات للاتفاق على بعض التفاصيل.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، فقد صرح روحانى خلال اجتماعه مساء أمس السبت، مع مسؤولين فى وزارة الصحة ومجموعة من مدراء الشركات الناشطة فى مجال تصنيع لقاح كورونا، بأنه "فى ظل صمود وثبات الشعب منقطع النظير فقد بلغنا حدًا بحيث أن الأمريكيين والأوروبيين يعلنون صراحة بأنه لا خيار أمامهم سوى رفع الحظر والعودة للاتفاق النووى". وأضاف الرئيس الإيرانى أنه تم "التوافق بشأن رفع جميع إجراءات الحظر الرئيسية تقريبًا، ومفاوضات فيينا مستمرة للبحث فى بعض التفاصيل".

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