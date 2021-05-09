انت الان تتابع تفاصيل خبر سقوط الصاروخ الصيني فوق المحيط الهندي شمال جزر المالديف . والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة الذي تم إطلاقه في 29 أبريل من جزيرة هاينان الصينية بوحدة تيانخه غير لمأهولة.

أكد مسؤولون أمريكيون أن بقايا الصاروخ الصيني الخارج السيطرة سقطت من الغلاف الجوي للأرض فوق المحيط الهندي شمال جزر المالديف ، وتحطم الصاروخ على الفور في حدود الساعة 10.14 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. يوم السبت ، وسقط في المحيط ودون أي خسائر بشرية.

وفي هذا السياق ، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو لحظة سقوط بقايا الصاروخ فوق المحيط الهندي شمال جزر المالديف.

تحديد مكان سقوط الصاروخ

أصدر علماء الفلك أول صورة للصاروخ في المدار ، يوم الخميس ، حيث استولى مشروع التلسكوب الافتراضي في إيطاليا على المركبة ، وقال الباحثون إن الصاروخ كان يتحرك “بسرعة كبيرة” عندما حلّق على ارتفاع 435 ميلًا فوق التلسكوب الافتراضي يوم الأربعاء الماضي. .

وصرح العالم الفلكي “جيانلوكا ماسي” ان الشمس كانت تحت الأفق ببضع درجات فقط و كانت السماء مشرقة بشكل لا يصدق و هذه الظروف جعلت التصوير شديدا للغاية، لكن التلسكوب الآلي نجح في تصوير هذا الحطام الضخم.

وتابع عالم الفلك قائلا: (هذا مدهش، فهو يظهر القدرات المذهلة لمنشأتنا الآلية في تتبع مثل هذه الأشياء كما ترون، في الجزء السفلي من الصورة الساطعة للصاروخ هناك تأثير نموذجي لطفرة CCD، بسبب أقصى درجاته و سطوع الكائن )

وجاءت هذه الصورة في الوقت الذي تتبعت فيه وكالات الفضاء وعلماء الفلك حول العالم مسار الصاروخ الصيني الذي يحمل اسم ” Long March 5B ” على أمل الاستعداد بشكل أفضل عند عودته إلى الأرض.