لجنة الأمن القومى بعد اجتماع مع ظريف: أجوبته حول التسريب لم تكن مقنعة

جدة - نرمين السيد - أنهت لجنة الأمن القومى فى البرلمان الإيرانى اجتماعها مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، وذلك على خلفية التسريب الصوتى الذى خرج للإعلام مؤخرًا بشأن تحكم الحرس الثورى وقائدة السابق قاسم سليمانى، فى علاقات طهران.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال شهريار حيدرى، نائب رئيس اللجنة: "ظريف أكد للنواب أنه لم يكن يريد إضعاف قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى الراحل، قاسم سليمانى، في حديثه، ولم يكن ينوى إحداث انقسام داخل إيران بشأن الانتخابات".

كما اعتبرت لجنة الأمن القومى الإيرانية أن "أجوبة ظريف على أسئلة النواب حول التسريب لم تكن مقنعة".

وأشار حيدرى إلى أنه "سأل ثلاثة عشر نائبا وزير الخارجية عن الملف الصوتى، فأجاب ظريف أن المقابلة كانت مخصصة لنقل التجربة وأنه لم يكن على علم بنشرها"، مؤكدًا أنه "خلال الاجتماع تم التصويت على تشكيل لجنة تحقيق مع مركز الدراسات الاستراتيجية فى الرئاسة لمعرفة ملابسات تسريب المقابلة".

كما كشف نائب رئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان عن أن وزير الخارجية الإيرانى "أكد خلال الاجتماع عدم عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية".