مقتل 15 شخصًا على الأقل جراء انهيار منجم ذهب فى غينيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقارير محلية، قال سيكو بينيو سيماجان، عضو المجلس المحلى فى غينيا، إن منجم "تاتاكورو" انهار أمس السبت، مما أسفر عن وفاة عمال المنجم على الفور، لافتًا إلى مواصلة أعمال الحفر وسط الأنقاض، للبحث عن ناجين.

كما أكدت التقارير انتشال جثث لـ15 من عمال المنجم، وجميعهم من الذكور، وتتراوح أعمارهم ما بين 14 و40 عاما، حيث جرى دفنهم فى مقبرة جماعية بعد أداء الطقوس الجنائزية.