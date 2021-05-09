السعودية تقرر إقامة موسم الحج لهذا العام وفق التدابير والإجراءات الوقائية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التى تضمن الحفاظ على صحة الحجيج، وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة فى بيئة آمنة، وبما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج.
وأشارت الوزارة إلى أن قرارها جاء انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوى من أداء مناسك الحج والعمرة.
كما أكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة فى تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، منوهة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.
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