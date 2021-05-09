دوت الخليج - : قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد: “نسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة أن يتقبل منا ومنكم الطاعات وأن يوفقنا للصالحات”.
ونشر صورة عبر حسابه على “الإنستغرام”، السبت، تحوي الآية الخامسة من سورة القدر، وجاء فيها، “سلام هي مطلع الفجر”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الامير حسين في ليلة القدر : نسأل الله تقبل الطاعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.