الامير حسين في ليلة القدر : نسأل الله تقبل الطاعات

دوت الخليج - : قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد: “نسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة أن يتقبل منا ومنكم الطاعات وأن يوفقنا للصالحات”.

ونشر صورة عبر حسابه على “الإنستغرام”، السبت، تحوي الآية الخامسة من سورة القدر، وجاء فيها، “سلام هي مطلع الفجر”.