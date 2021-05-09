جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال البابا فرنسيس للزوار الذين تجمعوا فى ساحة القديس بطرس فى روما: "العنف يولد العنف، فأوقفوا الاشتباكات". واندلعت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة بالقدس منذ يوم الجمعة، وتجددت الاشتباكات أمس السبت، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة القيام فى المسجد الأقصى، فى ليلة ربما كانت ليلة القدر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف فى القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.