الجامعة العربية تؤجل انعقاد الدورة غير العادية لبحث الجرائم الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - قررت جامعة الدول العربية، تأجيل انعقاد الجلسة غير العادية، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، المقررة يوم غد الاثنين، على أن تكون يوم الثلاثاء على مستوى وزراء الخارجية، بدلا من أن تكون على مستوى المندوبين، عبر تقنية فيديو كونفرانس.





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