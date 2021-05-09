تونس تدعو مجلس الأمن الدولى لعقد جلسة طارئة بشأن الأوضاع فى القدس

وبحسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، جاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى، وبدعم من الصين، الرئيس الحالى للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وجرينادين والنيجر، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتهدف الجلسة، لبحث اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضى وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.
ويأتى تحرك تونس، بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وانسجاما مع موقفها الثابت فى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حسب بيان الوزارة.
واعتبرت الخارجية التونسية، فى بيانها، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.
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