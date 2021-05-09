ظهرت الآن …نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

ظهرت الآن بالفعل نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 علي موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة، ونستعرض معكم الآن رابط الموقع المباشر للحصول علي نتائج الطلاب في جميع المحافظات، ونظام تقييم الإمتحان هذا الترم، حيث يتم تقيم الطالب في مختلف المواد الدراسية بشكل بياني متدرج الألوان من الأزرق مرورا بالرصاص حتي اللون الأسود، ويتم تقييم مستوي الطالب في المواد الدراسية من خلال اقترابة من لون معين، حيث كلما أقترب مؤشر الطالب من اللون الأزرق يشير ذلك الي مستوي متميز في المادة ونستعرض معكم التفاصيل من خلال موقعنا.

نتيجة الصف الأول الثانوي بوابة الثانوية العامة

يتم تفعيل رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 في تمام الساعة الثامنة مساء، ويترقب الجميع موعد ظهور النتيجة حيث لم يتبقي سوي دقائق معدودة من الآن للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الاول 2021، وسوف يتم إعتماد النتائج علي موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي فقط وحظر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي من الانسياق وراء النتائج من المواقع الوهمية.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الاول 2021

نقدم لحضراتكم توضيح بشأن نظام النتائج الجديد، كنا قد أوضحنا في بداية المقال ونستكمل معكم، حيث إن اللون الأزرق يشير إلى تفوق الطالب في الوقت الذي يشير فية اللون الأسود الي مستوي الطلاب الضعيف والرصاصي الي مستوي متوسط، ويمكنكم الآن التوجة الي بوابة الثانوية العامة للحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي 2021، حيث تم تفعيل رابط النتيجة قم بزيارة الموقع وسجل كود الطالب والاسم في الخانة الموضحة أمامك وأنتظر لحظات للحصول علي نتيجة الامتحانات، وفي حالة وجود أي صعوبة حاول أكثر من مرة في فترات زمانية متباعدة، نتمني التوفيق والنجاح للجميع بإذن الله.

نتيجة الترم الثاني 2021

ونجد حرص الدولة علي سلامة المواطنين ومنع التكدس الذي يؤدي الي إنتشار فيروس كورونا المستجد covide 19 ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم علي اعتماد نتائج الطلاب خلال ساعات قليلة، وسوف ترفع الوزارة كافة الدرجات في جميع المواد الدراسية للطلاب في مختلف المحافظات عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكنكم الآن الدخول علي رابط الموقع وإدخال كود الطالب والاسم رباعي لعمل إستعلام عن نتائج الطلاب فور ظهورها.