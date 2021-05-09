توطين الوظائف في السعودية 1442.. قائمة بالمهن التي يتم توطينها

من أبرز الموضوعات التي ظهرت على الساحة مؤخرًا هو توطين الوظائف في السعودية 1442 وهي من القرارات الحكومية الهامة التي عملت الحكومة السعودية على تنفيذها بمختلف القطاعات. من أجل توفير الوظائف لسائر المواطنين داخل المملكة. للاعتماد على المواطنين بدلًا من المقيمين .

توطين الوظائف في السعودية 1442

يُقصد بتوطين الوظائف في المملكة أو السعودة عملية إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص بالسعودية. وقد بدأت أول المحاولات في عام 1975 يوجد موظف سعودي مقابل 3 موظفين غير سعوديين. واليوم تعمل حكومة المملكة دوريًا على إطلاق العديد من قرارات التوطين لاقتصار العمل على المواطنين فقط لترحيل العمال الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية. ومؤخرًا ارتفعت نسبة التوطين حسب رؤية 2030 الإصلاحية بالمملكة. لتوفير وظائف لأبناء السعودية لذلك تسعى المملكة لتقليص عدد العاملين في مجالات

الهندسة

الطب والصيدلة

الاقتصاد والاستثمار

البنوك والإدارة

شركات التأمينات .

قائمة المهن التي سيتم توطينها (سعودة)

حدد مؤخرًا وزارة التنمية الاجتماعية العديد من المهن بالقطاع الخاص للعمل على توطينها بالمملكة كالآتي:

بمحال بيع الساعات وشراء الأحذية

الموظفين في محلات المقاصف الدراسية والقرطاسية

العاملين في مجال بيع وشراء الهواتف الجوالة

العاملين بمحلات بيع الملابس النسائية ومحلات بيع ملابس الرجال والأطفال

العاملين بمحال بيع الأقمشة النسائية والرجالية

العاملين بمجال التعليم

العاملين في محلات مواد البناء والسباكة والدهانات

العاملين بمجال المحاماة

العاملين كمحاسبين للزبائن

العاملين حراس أمن خاص ومخلصين الجمارك

العاملين كمدراء لشئون الموظفين وموظفين الموارد البشرية ومدراء علاقات الأفراد والعلاقات العامة.

توطين الوظائف التعليمية

كما أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا بتوطين الوظائف التعليمية في كافة منشآت التعليم العام الأهلي بالمدارس الأهلية والعالمية للبنات والبنين بالمرحلة الأولى وذلك حسب عدد من التخصصات. وعلى العديد من المراحل التعليمية والتي تطبق بنسب محددة خلال 3 أعوام من تاريخه.