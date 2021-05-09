دوت الخليج :- احيى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ليلة القدر بمسجد الهاشمية في عمان . جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يحييان ليلة القدر بمسجد الهاشمية في عمان #الأردن



His Majesty King Abdullah II and His Royal Highness Crown Prince Al Hussein mark Laylat Al Qadr at the Hashemiya Mosque in Amman#Jordan pic.twitter.com/EkA6t7Qt9E — RHC (@RHCJO) May 8, 2021 — RHC (@RHCJO)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك وولي العهد يحييان ليلة القدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.