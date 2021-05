الملك وولي العهد يحييان ليلة القدر

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يحييان ليلة القدر بمسجد الهاشمية في عمان #الأردن



His Majesty King Abdullah II and His Royal Highness Crown Prince Al Hussein mark Laylat Al Qadr at the Hashemiya Mosque in Amman#Jordan pic.twitter.com/EkA6t7Qt9E