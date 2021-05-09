الملك وولي العهد يحييان ليلة القدر

دوت الخليج :- احيى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ليلة القدر بمسجد الهاشمية في عمان .
— RHC (@RHCJO)
جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يحييان ليلة القدر بمسجد الهاشمية في عمان #الأردن— RHC (@RHCJO) May 8, 2021
His Majesty King Abdullah II and His Royal Highness Crown Prince Al Hussein mark Laylat Al Qadr at the Hashemiya Mosque in Amman#Jordan pic.twitter.com/EkA6t7Qt9E
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