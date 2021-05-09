نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2021 في الكويت .. وعدد أيام إجازة العيد وتوقيت صلاة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2021 في الكويت يترقبه المواطنين والمقيمين على أراضيتها فهو من أهم المناسبات الإسلامية التى ينتظرها المسلمون كل عام باحثين عن صور عيد الفطر 2021 بالتصميمات الجديدة المختلفة لإرسال التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم لاسيما أن الفترة الحالية تسود إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا وهو عام استثنائي فكثير من البلدان تطبق حظر تجوال لحماية سكانها من الوباء، ولايوجد زيارات وخروجات كما هو معتادي في العيد، لكن يظل الجميع يتساءل عن موعد عيد الفطر 2021 وعدد أيام الأجازة وتوقيت صلاة عيد الفطر 2021 في الكويت لإحياء احتفال العيد الابتهاج والفرحة بحلول عيد الفطر المبارك بالسرور والسعادة بعد شهر رمضان الكريم وانتهاء الصوم.

موعد عيد الفطر 2021 في الكويت

أكدت البلدان العربية والإسلامية حسب البحوث الفلكية أن موعد عيد الفطر 2021 في الكويت مثل غيرها الدول يكون يوم الخميس 13 مايو كما إنه من المنتظر رؤية هلال شهر شوال وإعلان عيد الفطر خلال 48 ساعة القادم، وتسود حالة من الفرحة وإرسال التهاني بحلول عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان شهر الصوم والخير والبركات.

إجازة عيد الفطر 2021 في الكويت

حددت الحكومة إجازة عيد الفطر 2021 في الكويت على أن تبدأ العطلة يوم الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك وتنتهى السبت الموافق15 مايو وسط انتشار الحظر للوقاية من فيروس كورونا وحماية المواطنين من الاختلاط والتباعد بما يضمن مرور العيد بتجنب انتشار الإصابة من الوباء وخاصة أن الفترة الحالة تشهد انتشار الموجة الثالثة بزيادة الأعداد.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت

أفادت السلطات الكوتية أن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الكويت تكون في تمام الساعة 5:17 دقيقة بتوقيت الكويت، على أن تقام في الميادين الكبري والساحات الواسعة بسبب انتشار فيروس كورونا لتطبيق التباعد الاجتماعي واجراءات فيروس كورونا وتجنب انتشار الاصابات من الموجة الثالثة المنتشرة في البلاد، ولكن ليس هناك لنية لإلغاء صلاة العيد.