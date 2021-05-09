أخبار اليمن : شهيد وجرحى في صعدة وخروقات متواصلة بالحديدة

دوت الخليج -

شهيد وجرحى في صعدة وخروقات متواصلة بالحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي، خرق هدنة الحديدة، واستشهد وأصيب 3 مواطنين بقصف على صعدة فيما شن الطيران 15 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. شهيد وجرحى في صعدة وخروقات متواصلة بالحديدةواصلت قوى العدوان السعودي، خرق هدنة الحديدة، واستشهد وأصيب 3 مواطنين بقصف على صعدة فيما شن الطيران 15 غارة على محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 38 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية الجاح والجبلية وكيلو16 وسبعة خروقات بقصف مدفعي و21 خرقاً بالأعيرة المختلفة. وشملت الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الفازة، وتحليق طائرة حربية في أجواء كيلو16 وست طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والفازة وكيلو16. وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة. وأشار إلى أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، كما شن غارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء.

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